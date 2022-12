Vendade Ponomarenkode duost tuntud humorist suri pärast rasket haigust

Pärast rasket haigust suri tuntud Vene humorist Aleksandr Ponomarenko, vahendab Limon. Mehe surmast andis teada Vene telesaatejuht, kes avaldas ühismeedias, et kui kuu tagasi oli veel lootust, et Ponomarenko saab haigusest võitu, siis tänaseks on lootus kustunud.