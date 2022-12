PERSOON ⟩ Urmas Viilma olulisest rituaalist: eriti vastutusrikka jutluse ettevalmistamiseks tuleb minna sauna

Pidulikul jõululaupäeval viib Kanal 2 saade «Öökülaline» vaatajad tagasi möödunud suve kuuma juunikuupäeva, mil saatejuht Mart Normet läks külla Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopile Urmas Viilmale. Peapiiskop avaldab saladuse, mida siiani vaid tema pere teadis ning räägib olulisest kohast, kus sünnib tähtsate jutluste raamistik. Oma 25 aastat kestnud abielu kommenteerides ütleb Viilma: «Mul on selline veendumus, et hea suhte alus on see, kuidas see asi algab.»