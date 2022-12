LUGEJA VIDEO ⟩ Mõrvatud ärimehe pojale kuuluva numbrimärgiga BMW pani punase tulega foori alt läbi

Pardakaamera videos on näha, kuidas pidevjoont tuimalt ületav juht trügib viisakalt ootavatest autojuhtidest mööda, et sooritada seal punase fooritule ajal keelatud tagasipööre. Video saatnud juhi sõnul ei paranda see sõiduviis kuidagi BMW juhtide mainet. «Nõnda uhke auto peaks ikka viisakalt käituma,» sõnab vihje saatja.

Kahtlemata ei ole selline käitumine liikluses lubatud, kuid seda, kas punase tulega sõitis üle ristmiku just Andreas, ei ole toimetusele teada. Siiski on toimetusele teada, et antud numbrimärki on 1999. aastal mõrvatud ärimehe Mait Metsamaa poeg Andreas Metsamaa juba aastaid kasutanud.