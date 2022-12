JÄRELHÜÜE ⟩ Laulja Sulo Tintse meenutab lahkunud Raid Liiverit: ta soovis kogu maailma paremaks muuta

«Ta oli üdini hea inimene, südamlik ja hea huumorisoonega. Vahel jäi mulje, et ta muretseb ja tahaks paremaks muuta kogu maailma. Meeletult andekas inimene,» märgib laulja Sulo Tintse .

«Ta oli inimene, kes ei osanud kunagi kuri olla, see polnud lihtsalt tema loomuses. Käisime omal ajal ka Hiiumaal koos ja tegin talle tuuri saarel ja tutvustasin oma lapsepõlvekodu. Oeh...neid mälestusi on palju,» lisab mees raske südamega. Hetkel on nii kurb ja sõnatu. Liiga vara võetakse häid ja andekaid.»