ÕNNESOOVID! ⟩ Christin-Amani Kiivikas tähistas poja esimest sünnipäeva. «Oled õpetanud mulle piirideta armastust!»

«Täna on sünnipäev mu ühel ja ainsal, kõige armsamal inimesel siin maamunal! Johan-Even 1! Aitäh, et oled mulle õpetanud selle aasta jooksul piirideta armastust, kodutunnet ja kõige puhtamat siirust, mis maailmas üldse olla saab!» kirjutab Christin-Amani Kiivikas oma postituses, jagades oma jälgjatega armsat fotoseeriat.

Postituse all on õnnesoovidega ühinenud ka Amani isa Ott Kiivikas . «Suured õnnesoovid JE -le! Issand, poiss varsti ema pikkune,» kirjutas uhke vanaisa.

2021. aastal avaldas Amani päev enne jõululaupäeva, et sai 22. detsembril poja emaks. «Oleme äärmiselt õnnelikud ning raske on sõnadesse oma emotsioone panna! Väga suureks toeks on olnud nii minu kui ka kaaslase perekond!» sõnas Christin-Amani Elu24-le. «Selline tunne, et kas päriselt ka ta oli minuga koos üheksa kuud ja nüüd päriselt on ta meiega siin füüsilises maailmas,» lisas ta.