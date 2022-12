LUGEJA FOTO ⟩ «Nii käib Wolt Soomes. Prügikotiga tuuakse süüa.»

Wolti toidukuller. Pilt on illustreeriv.

«Lihtsalt soovin jagada, kuidas siis käib Soomes see Wolt,» kirjutas Elu24-le murelik lugeja enne jõule ja väitis, et põhjanaabritele viivad kullerid tellitud toidu kohale kotiga, mis on öö otsa väljas vedelenud.