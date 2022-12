VIHAKURITEGU? ⟩ Tallinlanna joped sattusid Lasnamäe bussis kritselduste ohvriks. «Tegemist võib olla ka rünnakuga!»

Tallinna linna ühistransporti külastav tundmatu kodanik jätab endast maha eriti kummalisi kritseldusi, mille ohvriteks on langenud talvemantlid. Ühe noore pereema jaoks on bussisõit läinud maksma tervelt kaks korraliku talvepalitut. «Üks on kollane ja sealt on kritseldus eriti tugevalt silma paista,» räägib Krista, kelle lähedased spekuleerivad, et tegemist võib olla ka rünnakuga.