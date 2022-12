KODUSÕDA BIRMAS ⟩ Isa pojale: kui lahinguväljal kohtume, saad kuuli!

Birmas toimuv kodusõda on hävitab maad ja lõhub perekondasid. Põllumees Bo Kyar on olnud sunnitud relva kätte haarama, et kaitsta demokraatia väärtusi. Mehe südame murrab aga see, et kaks tema poegadest võitlevad vastaspoolel. «Kui tuled minu piirkonda ja alustad lahingut, ei anna ma sulle armu,» ütleb isa pojale.