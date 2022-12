VIDEOD ⟩ «See lugu ühendas mind Eesti kultuuriga.» Stefani debüütalbumil kõlab eriline kaver

Stefani debüütalbum ilmus 30. novembril ja kannab nime loo järgi, millega muusik Eestit tänavusel Eurovisiooni lauluvõistlusel esindas – «Hope». «Ma ei mõelnud väga pikalt, mida panna albumi nimeks. Esiteks see lugu tähendab minu jaoks väga palju, kuna see on aidanud mind artistikarjääris kõige kaugemale. Teiseks see nimi sümboliseerib ka väga hästi mind isikuna. Ma ei kaota kunagi lootust headusse, inimlikkusesse ja väärikusse,» avas Stefan oma esimese algumi nime tagamaid.