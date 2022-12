LEIDLIK JA LOOV ⟩ 11-aastane koolitüdruk oma pilkupüüdvast hobist: unistus on luua oma bränd

Kacey May Vatalin Brining on 11-aastane Elva tütarlaps, kes sündis ning veetis oma esimesed eluaastad Inglismaal. 8-aastaselt sai tema suureks huviks maalimine, 10-aastaselt aga võttis ta kätte vardad ning asus kuduma. Ühe aastaga on käsitööst saanud Kacey suur kutsumus ning plaane ja unistusi seoses selle valdkonnaga on tal palju.