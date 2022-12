KLÕPSUD ⟩ Grete Paia viis Kuressaare jõuluturult koju eriti toreda tegelase

Kommentaarides olevatele küsimustele, kas põrsas läheb ahju või hakkab naine temaga hoopis jalutamas käima, vastab Grete, et jõulupraadi tema vastsest sõbrakesest kindlasti ei saa.

Elu24 küsimusele, kas tegemist on uue lemmikloomaga, ei ole naine hetkel vastanud. Küll aga näib nii fotodelt kui ka Grete kommentaarist, et ta on Rossust täiesti sisse võetud.