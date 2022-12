ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: kuidas EKRE juht ja kompartei manifesti toimetaja Mart Helme oma grupile nime pani

«Fixile panime aluse koos Väino Landiga 1968. aastal. Olime mõlemad Pärnu poisid, õigemini, Väino oli küll Sindist, ning ammused tuttavad ja Pärnus bändigi teinud. Kui tulime Tartusse õppima, saime ühel peol kokku ning Land teatas, et väga oleks vaja bändi teha. Ma küll küsisin, et kus ja kuidas, pole meil ju prooviruumi ega pillegi, aga Väino, organiseerija nagu ta on, teatas, et temal on juba kõik kokku lepitud. Ja siis küsis, kas ma mõnda kitarristi tean.