Lionel Messi võib olla kuningas, kuid kui pikalt? Kroonprints astub juba kandadele

Messi sai ihaldatud tiitli 35-aastasena ja teda peetakse maailma parimaks jalgpalluriks, kuid talle on troonipärija juba kandadele astumas. Tegemist on Prantsuse koondise ründaja Kylian Mbappéga, kes Kataris näitas, mis puust ta on, saades parima väravaküti tiitli ja auhinna kaheksa väravaga, kirjutab mtvuutiset.fi.