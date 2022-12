RIKE VÕI KOKKUHOID? ⟩ Tartlane küsib: miks on Ihaste sild pimeduses?

«Käin õhtul hilja jalutamas ning tee viib üle Ihaste silla,» kirjutas tartlane Elu24 toimetusele. «Alates esmaspäevast on sillal valgustusega probleemid. Kui enne põles üle kolme lambi (kolm ei põlenud, üks põles ja nii kuni vangla ringini välja, mis oli ka pime), siis täna õhtul ei põlenud ükski valgustus enam,» ütles ta kolmapäeva õhtust olukorda kirjeldades. «Pimedas kõnniteel musta jääd trotsida polnud üldse tore.»

«Jõuluks tuled kustu? Lehest lugesin, et südalinna kultuurikeskust hakatakse ehitama, ju siis hoitakse silla valgustusest kokku,» arvas lugeja.

Uurisime Tartu linnavalitsuselt, milles asi. Tartu Linnavalitsuse kommunikatsioonijuht Lilian Lukka ütles, et nad on probleemist teadlikud. «Linnavalitsus tegeleb rikkekoha otsimisega. Samas ei oska praegu öelda, millal see korda saab, kuna riket pole leitud. Kindlasti tegeletakse nii ruttu kui võimalik,» ütles Lukka.