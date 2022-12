«Ta oskas päriselt kuulata ja toetada.» Kristiines ootamatult elu kaotanud 30-aastast muusikut jäävad leinama väike laps ja armastavad sõbrad

Karli lapsepõlvesõber Rosmari sõnul oli Karl oli talle justkui suure venna eest. «Mind lohutab teadmine, et teispoolsuses nii imeline sõber mind ühel päeval tervitamas. Aitäh Sulle maailma tulemast ja ka minu elus tähtis olemast! Me sobisime sõpradeks ideaalselt, mitte iialgi me ei läinud tülli ja alati oli koos põnev. Olid saanud parima oma vanematelt – isalt suure muusikaarmastuse ja originaalsuse ja emalt suure ja lahke südame, soojuse.»

Möödunud reedel kell kell 7.40 said päästjad teate, et Tallinnas Kristiine linnaosas põleb Madara tänaval hoone. Maja kolmandalt korruselt tõusis suitsu ning teataja sõnul võis ruumis viibida ka inimesi.

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalvebüroo nõunik Ants Aguraiuja rääkis õnnetuse päeval Postimehele, et tulekahju arvatav tekkepõhjus võis olla rike elektripaigaldises.

Tulekahju aadressil Madara 22 Foto: Madis Veltman

Kristiine linnosa vanem Jaanus Riibe kommenteeris väljaandele, et ehitis on eraomandis – tegemist on vana tööstushoonega, mis on ümber ehitatud.

Riibe sõnul muutis päästjatele tule kustutamise keeruliseks teadmatus, et tegemist oli elamuga ja et seal võiksid ööbida inimesed. «Omanik on kinnitanud linnale, et äriruumid on renditud välja kunstnikele ja muusikutele ateljeedeks või stuudioteks,» lisas ta. Viimase sõnul ei olnud luba antud pindadel elamiseks ja tänaseks on algatatud ka menetlus asjaolude väljaselgitamiseks.

Postimehele teadaolevalt elas Madara 22 hoones pikemalt küll erinevaid kunstnikke, kuid Ölluk ei olnud üks nendest. Seda nentisid ka tema sõbrad. Pigem viibis ta stuudios, et muusikat kirjutada.