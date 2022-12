KLÕPS ⟩ «Terve meeskond kohe!» Nõmme vahele uitama läinud Mailis Repsi koerad panid kogukonnagrupi kihama

Kõigest ligi 10 minuti hiljem tunnistas kommentaariumis poliitik Mailis Reps , et tegu on tema koertega, kellel paraku õnnestus koduhoovist plehku panna.

«Koerad olid lastega koos õues lumememmesid ehitamas, aga väidetavalt keegi väravat ei avanud. Eks paneme siis värava lukku,» nentis Reps, andes teada, et kõik koerad on kenasti tagasi kodus.

Gruppi postitatud foto all käks lahti eriskummaline arutelu. «Mul oli pilti nähes esimene mõte, et kana on seltskonnast puudu,» kirjutas näiteks üks. «No vist lähevad kuuske ostma...» naljatas teinegi. «Tore, et kamp kodus tagasi on – kolm musketäri.»