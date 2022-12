JÄRELHÜÜE ⟩ Airi Vipulkumar Kansar meenutab lahkunud Raid Liiverit: ta oli ehtne kunstiinimene, hella ja tundliku loomuga

Kantrilaulja Airi Vipulkumar Kansar teatab oma Facebooki lehel, et meie seast on lahkunud armastatud muusik Raid Liiver. «Sain just eile teada sellest olukorrast ja täpsemalt ei tea veel, mis temaga juhtus,» jagab Kansar toimetusega, lisades, et mis puutub koostöösse, siis neil olid alati väga rõõmsad ja positiivsed ühistegemised.