ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: nägemist, Narva süfiliitik! Meenutus, kuidas Hardo Aasmäe suutis Tallinna omast vabaneda juba 1991.

Nüüd on see episood õnneks möödas, Lenin kolib ajaloomuuseumisse, hoolimata ka sellest, et ilmselgelt põrutada saanud Narva volikogu liige Aleksei Jevgrafov hindas Lenini äraviimist õnnetuseks: "Kahtlemata on see halb. Me oleme lihtsalt kohustatud tegema kõik selleks, et hoida alles asju, mis on linnaelanikele südamelähedased ja seotud linna ajalooga. Ja see monument on seotud just nimelt Narva linnaga."