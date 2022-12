Päike asub talvisel pööripäeval seniidis lõunapöörijoone kohal. Põhjapooluselt põhjapolaarjooneni on polaaröö ja lõunapooluselt lõunapolaarjooneni on polaarpäev.

Talvine pööripäev, ka kevadine, suvine ja sügisene pööripäev ning neli aastaaega on seetõttu, et Maa on päikese suhtes umbes 23,5 kraadise nurga all, kirjutab livescience.com.