SKANDAALNE MAJAVAIDLUS ⟩ Jan Uuspõld jätkab kohtuteed temalt maja ostnud endise korvpalluriga

Jan Uuspõllu advokaat Armand Reinmaa ütles, et enne müügilepingu allkirjastamist pakkus näitleja uuele omanikule võimalust majas ööbida. Ka oli ostja teadlik, et ta ostab määramata energiaklassiga ja kasutusloata hoone, ning seetõttu pidi ta mõistma selle seisukorda.

Imre Triisbergi advokaat Ivo Kallas aga sõnas, et sääraseid ehitustehnilisi puuduseid ei olnud võimalik müügihetkel oma silmaga näha ja käega katsuda ning need avaldusid alles esimeste külmade ilmadega. Lisaks nentis Kallas, et müügikuulutuses oli kirjas, et maja sobib elamiseks aasta läbi.