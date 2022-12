Katari MMil joomata jäänud õlle saavad argentiinlased, kuna Messi ja Co on maailmameistrid

Katari MMi võitnud Argentina jalgpallikoondis jõudis koju tagasi 20. detsembril. Pildil on Lionel Messi, kelle käes on MMi karikas, ta meeskonnakaaslased, ametnikud ja fotograafid astumas Buenos Aireses Ezeiza lennujaamas lennukilt maha

Katari jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldajad lubasid alguses, et staadionite juures tohib enne ja pärast kohtumisi müüa Budweiseri õlut, kuid vahetult enne MMi algust 20. novembril keelasid selle. Budweiser teatas siis, et kogu see õlu jagatakse tasuta riigis, mille jalgpallikoondis tuleb maailmameistriks.