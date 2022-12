ÜLLATAV KOOSTÖÖ ⟩ Triin Lellep avaldas Hiina lauljannaga omapärase jõululaulu

«See on nii ilus mõte jõuludeks, et maailma suurim riik teeb koostööd ühe väikseimaga,» nentis muusik Triin Lellep , kes üllatab kõiki muusikasõpru üllatava koostööga.

«Kui Brasiilia produtsent Ricardo Guarilha pakkus mulle seda laulu ja ma kuulsin tulevase duetipartneri eksootilist häält, ei kahelnud ma kordagi,» tõdes Lellep. «Lisaks on see nii ilus mõte jõuludeks, et Eesti ja Hiina teevad koostööd. Kumbki ei mõista teineteise keelt, aga muusika ühendab kõiki.»

Qiqi on Hiina kandle (guzhengi) mängija, kes on Eestis elanud juba viis aastat. Kuigi jõulud on Hiinas uus traditsioon, siis Lellepi sõnul on Shi pere tähistanud jõule kogu elu. Ainult, et tema jõulupuu tipus pole täht, vaid pandakaru.