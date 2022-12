ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Ansambel Fix Venemaal. Viin mannapudruga ning suure mütsiga väike miilits

1968. aastal Tartu rajooni kultuurimaja tiiva all alustanud tudengiansambel Fix on ennast tänaseks kindlalt Eesti muusikaajalukku jäädvustanud. 54 aastaga on kadunud pikad juuksed, lillelised püksid; muutunud on riigikord, läbi viidud kümneid valimisi, on mindud palju paksemaks. Fixist on läbi käinud lugematu hulk inimesi, kuid ansambel ise on alles. Bändi muusikat on iseloomustatud kui pöörast kirevust alates jaanipäevasest külakantrist, ukraina rahvaviisidest, hard-rockist, džässist, joodeldustest ja funky’st, lõpetades disko ja estraadiviisidega. Nende tuntud hittideks on “Tsirkus”, “Pesumees”, “Vana pildiraam”, “Pardike ja mooniõis” jpt.