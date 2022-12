PADJASÕDA ⟩ «Mina ei pea oma kulude ja ajaga seda pakki taga ajama!» Oktoobris tellitud padjad pole siiani kohale jõudnud

Mitu nädalat hiljem sai ta kauplejalt telefonikõne, et tooted hilinevad. Seejärel läks veel veidi aega mööda, kui selgus, et tema tellitud kattemadratsid on otsas. «Siis oli juba novembri lõpp ja kuu esialgsest tellimusest möödas,» pahandab naine ja lisab, et vahetuseks pakuti talle veidi õhemaid kattemadratseid, mis olid ka natuke odavamad, kuid samuti ei olnud neid kohe laos olemas, vaid pidid saabuma detsembri keskel.