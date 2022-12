Kohatu kommentaar seltskonnastaari kohta viis tallinlase riigikohtusse: see oli spontaanne tegu...

«Kahetsemine ei muudaks tehtut. Minu vabandus oli siiras,» nendib Taivo, kes jättis möödunud aastal Brigitte Susanne Hundist rääkiva artikli alla kommentaari, aimamata, et see viib ta kohtupinki. Robert Sarve sõnul on tegemist olulise kaasusega, mis näitab, kas paragrahv, mis kohustab solvamise eest hüvitise välja mõistma, kehtib ka päriselus.