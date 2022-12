VIDEO ⟩ Andrei Zevakin ja Robin Valting BSH ja Terrase draamast: kui istuks ise seal «kuumal toolil», 80 kurja tädi...

«Unustage kõik, mis me oleme viimase kahe aasta jooksul filminud, see on kuld. Ilmselt te räägite jõululauas vanaemaga ka sellest,» ütleb juutuuber Andrei Zevakin video alguses, milles ta koos kamraadi Robin Valtinguga hakkab lahkama Brigitte Susanne Hundi ja Hendrik Terrase Wasa Resortis toimunud sõnasõda.