Johanna-Maria Lehtme esimesest korrast Ukrainas: pakkisin kohvrid kokku ja lendasin Kiievisse

Johanna-Maria ütles saates, et esimest korda sattus ta Ukrainasse umbes viis aastat tagasi. «2017 või 2018, ma isegi ei mäleta enam. Otsustasin kolida sinna, kuna olin tutvunud erinevate inimestega filmifestivalidel, nad olid ukrainlased ja kuna mul oli palju erinevaid projekte käsil, mis võimaldasid arvutist töölt teha ja mul oli rahvakeeli juhe täiesti koos, siis otsustasin, et mul on vaheldust vaja,» meenutab MTÜ Slava Ukaini tegevjuht toonast otsust Ukrainasse kolida.