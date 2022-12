SIISKI NÄITEMÄNG? ⟩ Politseil pole õnnestunud Viljandis väidetavalt peksa saanud Beebilõustaga kontakti saada

Väidetavalt lavastatud kaklusest kuulis ööl vastu pühapäeva ka üks Viljandi kohalik. «Beebilõust olevat selle kõik lavastada lasknud, et saada meedia tähelepanu ja reklaami,» väitis ta Elu24-le. «Selle asjaga pidi olema seotud mitu inimest.» Elu24 ühe väidetava asjaosalisega ühendust saanud ei ole. Samuti ei ole kahtlusi lavastusest kommenteerinud ka räppar ise.

Küll aga reageeris toimetuse küsimustele klubi Lucifer. «Raske on aru saada loogikast: jätta sihilikult ära 18+ üritus, millega ööklubi raha teenib, kulusid katab ja artisti honorari tasub, et reklaamida päev hiljem toimuvat 16+ mahlapidu. Teame vaid, et Beebilõustal tekkis heliproovis agressiivne intsident kahe-kolme meesoost isikuga, millesse sekkus kaks klubi turvameest.»