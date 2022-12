Kõnealuses stseenis on Titanic uppunud ning Jack ja Rose on Põhja-Atlandi jääkülmas vees. Jack leiab ukse, millele nii tema kui Rose end vinnata tahavad, kuid nad saavad kiiresti aru, et see suudab kanda vaid üht. Jack jääb vette, hoides uksest kinni. Rose ronib sellele.