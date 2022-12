PETTUNUD EMA ⟩ «Teenindaja ütles, et saab trahvi, kui mina söön lapse toitu.» Restoran keeldus vanemale lasteeine müümisest

Mõni päev tagasi kirjutasime, kuidas Circle K teenindaja keeldus täiskasvanule lasteeinet müümast, sest tal polnud last kaasas. Tuleb välja, et sarnaseid lasteeinetega seotud segaseid juhtumeid on Eestis veelgi.

Elu24-le kirjutas pettunud ema, kes külastas Ülemiste Babyback Ribs & BBQ restorani enda nelja aastase lapsega ning tellis lastemenüüst burgeri ja kananagitsad, mille peale olevat teenindaja küsinud, kas naisel on kaks last. «Vastasin, et ei ole, me jagame lapsega. Ma söön lapse juurest, ta sööb vähem,» räägib naine, kes sai väidetavalt teenindajalt tellimuse kohta eitava vastuse. «Ta ütles, et ei, nii ei saa. Et nemad saavad trahvi, kui mina söön lapse toitu,» kirjeldab naine teenindajaga vestlust.