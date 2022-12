Liis Lemsalu kõige lemmikum eestikeelne jõululaul on just see!

«Kui päris aus olla, siis mina alustasin jõuluaja nautimisega juba oktoobris...kui mitte isegi septembrikuus. Just siis algas kerge ettevalmistus jõulutuuri osas - selle kokku panemine võtab alati oma aja,» rääkis Liis Lemsalu raadio Elmar hommikuprogrammis.

Lemsalu lisas, et jõulumeeleolu algas seetõttu tänavu üsna varakult. «Kui aga hetkel aknast välja vaadata, siis nüüd on see päris õige meeleolu südames 110%,» mainis ta rõõmsalt.

Lemsalu on alates sellest nädalast jõulutuuril koos Stefaniga. Kontserdid saavad toimuma kirikutes ja kontserdisaalides üle Eesti, kuid muusikas jõutakse nii eestlastele tuttavatesse riikidesse nagu USA, Inglismaa, Saksamaa, Ukraina ja Prantsusmaa; kui ka kaugematesse kultuuridesse nagu Puerto Rico, Peruu ja Liibanon. Samuti tulevad esitusele paljud tuntud eestikeelsed jõululaulud. «Jõulutuuri plakati visuaalil oleme poseerime Stefaniga koduses miljöös. See lokatsioon pärineb Tallinnast, ühest Airbnb korterist. Meile oli oluline, et kohapeal oleks ahi, et saaks päris tuld teha,» sõnas lauljanna.

«Jõulutuuri kava on meil hästi kompaktne. Seal on palju jõululaule, mida inimesed teavad. Kuid laulude hulgas on ka paar sellist vingerpussi, mis on nii põnevad ja lahedad. Tundub, et tegime hea valiku ja seda ütleb ka publiku tagasiside. Minu isiklik lemmik on «Sajab lund», mille on Eestis kuulsaks laulnud Maarja,» rääkis ta.

Muusik avaldas ka, kas tal on tänavu mõni eriline jõulukink, mida ta väga loodab saada, «Kõige parem jõulukingitus on see, et saan jõuluõhtul puhata ja veeta aega oma lähedastega,» märkis Liis Lemsalu raadio Elmar hommikuprogrammis.