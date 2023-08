UUS HOOAEG ⟩ Jüri Butšakovi juhtimisel stardib taas kodumaine mälumäng «15 küsimust»

Mängu teeb eriliseks see, et osalejad ei pea kunagi kartma, et nad ei tea vastust ühelegi küsimusele, kuna põnev vihjete süsteem välistab selle võimaluse. «Piisab, kui oled kursis maailmas toimuvaga ning huvitud natukenegi kõigest põnevast, mis sinu ümber olemas,» julgustab saatejuht Jüri Butšakov, kes tutvus saate ideega juba varakevadel.

«Kui produtsent Martin Korjus mulle seda tutvustas, leidsin kohe, et tegemist on põneva, kaasakiskuva ja huvitava mälumänguga», lisab Butšakov.

Kanal 2 peaprodutsent Martin Korjuse sõnul näitavad iganädalased «Kuldvillaku» väga kõrged vaatajanumbrid, et eestlased armastavad mälumänge ja oli aeg vaatajatele seda rõõmu veel juurde pakkuda. «Otsisin meile Kanal 2 ekraanile igapäevast kaasamängitavat formaati juba pikalt, aga väga keeruline oli midagi just meie vaatajatele ja mälumängu sõpradele leida – seega tuli see ise välja mõelda,» ütleb produtsent.

«Üks oli aga kindel – juba saate formaati ja mängu ideed arendades kujutasin saatejuhina ette just Jürit,» märgib Korjus.

Kanal 2 strateegiline mälumäng «15 küsimust». Saatejuht Jüri Butšakov. Foto: Eero Vabamägi

«Minu kui saatejuhi roll on tekitada mõnus õhkkond, kus mängijad saavad keskenduda küsimustele nii, et neil on hea tuju ja väike muie näol. Et inimesed, kes pole võibolla kaamerate ja stuudiovalgusega harjunud, näeksid, et pole see tele midagi nii hirmsat, et peaks kartma oma teadmisi proovile panna,» lisab kogenud saatejuht Jüri Butšakov.

Kaasa elama paneb mängu sisse peidetud strateegiline element, kus mängijal on võimalus hakata panustama enda tugevustele ning samal ajal vastase nõrkustele. Mõnikord võib selline tegutsemine edu tuua, aga teinekord hoopis kätte maksta ning vajalikest punktidest ilma jätta. Nii on televaatajal võimalus lisaks kaasamõtlemisele ja kaasamängimisele põnev ka ühele või teisele mängijale pöidlaid hoida.