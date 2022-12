FOTOD JA VIDEO ⟩ Kihnu Virve saadeti koduhoovist viimsele teele: ta laulab õigepisukese aja pärast edasi

Pere ja lähedaste sõnutsi ei soovinud Virve aga traditsioonilisi matuseid. «Ta ei tahtnud kiriku matuseid... Et seal ikka mõõdetakse, kui hea sa oled ja kui õigesti käitud. Ta ei tahtnud, et teda pikalt leinama jäetaks ja et matustel oleksid pillid ja lõbus.»

Virve lapselapse Reena tõdes, et vanaemal olid jõuludkingidki kõigile valmis varutud. «Vanaema muretses, et rikub meie jõulud ära, kui jõulude paiku sureb. Tal olid kingid valmis varutud kõigile. Ta muretses alati kinkide pärast, et kõigil oleksid sünnipäevakingid ning et kõigil läheks hästi ja et kõik oleksid hoitud,» rääkis Reena.