NÄDALAPROGNOOS ⟩ Sel korral tulevad jõulud rahulikud ja kaunid: nädalalõpp toob pehmust ja õrnust

Sel nädalal on energiatase väga madal - kuutsükkel on päris lõpus ning reedel toimub juba kuu loomine Kaljukitses. Paistab, et nädala esimesel poolel on väga kerge haigestuda või üldist langust kogeda, kuid uus kuutsükkel toob kaasa lootust ja uusi võimalusi.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval viibib Veenus kvinkunksis Marsiga, Chiron kvinkunksis Päiksega ning Chiron kvadraadis Veenusega. Tuleb tõdeda, et see on nädala kõige ebameeldivam päev. Õhus on ebakõlad ja vanad haavad. Teineteisest saadakse valesti aru ja võimalik, et haavutakse ilma asjata.

Enesetunne võib olla lihtsalt kehv ning paljud võivadki haigestuda. Sel päeval lähevad paljud asjad veidi teisiti, kui oli planeeritud.

Teisipäeval siseneb Jupiter taas Jäära ning jääb sellesse tulemärki kuni mai keskpaigani. See seis kutsub uusi tegevusi katsetama ja oma tegevusvaldkonda laiendama. Enesekindlus hakkab üldiselt kasvama ja ollakse kiiremad - mõnikord ka rutakamad. Loomulikult ei tule mõju üleöö, vaid hakkab nüüd päev-päevalt kasvama.

Kolmapäeval jõuab Chiron sekstiili Marsiga - see seis on iseenesest väga hea füüsilise vormi, vastupidavuse ning üldse tervise parandamiseks. Kes ongi hiljuti haigeks jäänud, võivad loota, et haiguse kulg läheb nüüd lihtsamaks ja saabuvad tervenemisemärgid. See aeg sobib hästi ka mistahes teraapiaks, kus tervendamine käib läbi kehalise liikumine. Kõik, mis annab nüüd märku, on valmis tervenema.

Neljapäeval saabub Päikese kvadraat Jupiteriga, samal ajal on ka Veenus trigoonis Uraaniga: enesetunne hakkab tunduvalt paranema ning tuleviku eesmärkidele keskendumine annab jõuda. Uued võimalused näitavad end ning teistega suhtlemine kulgeb harmooniliselt ja toetavalt. Sotsiaalsel frondil võib oodata isegi positiivseid üllatusi.

Kuna tegu on kaduneljapäevaga, on ka hea aeg kodu ja oma ümbruse puhastamiseks ning vanadest asjadest vabanemiseks. Sel ajal on hea vabaneda kõigest, mida uude aastasse kaasa ei soovi.

Reedel toimub kuu loomine Kaljukitses ning see on kuutsükkel, mis juhatab meid ka uude aastasse. Seetõttu on väga hea aeg mõtiskleda oma suurimate soovide, ambitsioonide ja eesmärkide üle.