HOIATUS ⟩ «Seda kasutatakse kurjasti ära!» Andres Puusepa nimele loodi libakonto

«Head sõbrad, see ei ole minu konto,» kirjutab Star FMi raadiohääl Andres Puusepp ühismeedias, et tema nimele on loodud libakonto, mida kurjasti ära kasutatakse. «Palun jagage, et inimesed ei saaks petta,» kutsub ta kõiki üles libakontost Facebookile teada andma, et see võimalikult kiiresti eemaldatud saaks.