ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Jalgpalli MM-i finaali puhul unelmate matšist, mis lõppes tulemusega 24:3

Jalgpall on vaieldamatult maailma populaarseim spordiala. Ja ilmselt ka kõige kärarikkam ning huligaansem. Kes meist poleks lugenud uudistest põlevatest autodest, segi pekstud linnadest, karmidest kaklustest ning jalkahuligaanide muudest vallatustest. Polegi ju vaja ajas kaugele tagasi minna, mõtleme kasvõi alles äsja toimunud Prantsusmaa-Maroko mängule, pele mida lammutati järjekordselt Pariisi.

Rekord reaalsuses: 13 väravat ühes mängus

Nagu loo alguses märgitud, pärineb MM-i finaalmängu rekord aastast 1958, kui Brasiilia lömastas Rootsi seisuga 5:2 ja sai maailmameistriks. Ent ühes mängus on enim väravaid vastase võrku laotud koguni 13, sellega sai hakkama pranstlane Just Fontaine , samuti 1958. aastal.

Väravaküttidest on maailma edukaim sakslane Miroslav Klose (oma karjääris osaletud maailmametsrivõistluste jooksul kokku 16 kolli), talle järgneb Ronaldo Brasiilia koondisest (15 väravat), Lääne-Saksamaa mängija Gerd Müller (14 väravat), juba mainitud prantslane Fontaine (13) ning Brasiilia jalkalegend Pele (12 kolli).

Omamoodi nunnu rekord on ka Pelest räägitav anekdoot. Kui reporter olla Pele käest küsinud, et kuidas saaks tema kunagine koondis tänapäeval Argentiina koondise vastu, vastanud Pele 1:0! "Nii vähe", küsinud reporter ja Pele vabandanud: "Nojah, aga enamus meie koondisest on juba üle 75 aasta vanad ka!"