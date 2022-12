UUED TUULED ⟩ Brigitte Susanne Hunt põrutab suurte muudatuste saatel ihuüksi välismaale

Vahel on vaja aeg maha võtta ja just seda plaanib teha seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt. Alles nädal tagasi meedia huviorbiidis olnud Brigitte avaldas oma plaanid Instagrami-loos.

«Üksi reisile,» teatas naine ja lisas, et sihtpaigaks on Singapur ja Bali. Instagrami-loos olevas videos täpsustas Brigitte: «Elus esimest korda teen midagi nii hirmutavat, mida ma kunagi varem pole julgenud teha, ma lähen üksi, ihuüksi reisile.»

«Ma olen aastavahetusel üksi ja ma arvan, et see saab olema väga huvitav,» avaldas seltskonnastaar ja küsis teiste soovitusi, mida seal teha.

Lisaks mainis Brigitte, et plaanib uuesti maha jätta e-sigaretid ja alkoholi. «Äkki kolm kuud olla täiesti null alko peal, et näha, mis muutused toimuvad. Et kuidagi oleksin füüsiliselt juba oma kehaga kõige paremas kontaktis, kõige tervislikum. Ja alles siis asume hingeasjade kallale,» selgitas Brigitte oma plaani.