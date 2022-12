«Ah, ärge vinguge kõigega.» Nõmme tänavale jäetud rendiauto ajas kohalikud tuuri

«Kuidas teie suhtute aia taha sokutatud Bolti, Citybee autodesse, olukorras, kus olete ilusasti lume ära ajanud jalakäiatele? Paluks kasutajatel ikka oma aia taha koht leida ausalt,» kirjutas Nõmme elanik oma murest. Ta kommenteeris Elu24 toimetusele, et ta ise rendiauto teenuseid ei kasuta. «Oleks ise kasutaja, siis väga meeldiks, kui sealsamas oleks auto võtta,» tõdes arutelu autor. Ta ütles, et tõstatas küsimuse, sest näeb probleemi tekkimas ja süvenemas. «Korralikke inimesi, kes tee puhataks lükkavad, «õnnistatakse» rendiautoga aia taga.» Ta tõdeb, et lumega pole parkimisolukord Nõmme tänavatel kiita.