«Jääaeg» tuleb taas: vaata, kes Eesti näitlejatest on menukale animafilmile oma hääle andnud

«Jääaeg» («Ice Age») on 2002. aastal Ameerika Ühendriikides valminud animafilm. See on esimene täispikk animafilm, mis on dubleeritud eesti keelde. Filmi tegevus toimub umbes 20 000 aastat tagasi, kui loomad liiguvad läheneva jää eest lõuna poole. Manny ja Sidi hoole alla jääb inimlaps, kelle nad üritavad hõimu juurde tagasi viia.