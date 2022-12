TÄHISTAMIST VÄÄRT ⟩ Kristiina Ehin hiliste öötundideni kestnud raamatuesitlusest: tahtsin, et see oleks minu loomingu pidu

«Ma sain hakkama sellise raamatute paariga: «Janu on kõikidel üks» ja «Janu on kõikidel kaks». Silver pidi minema Soome teatrisse tööle ja mina mõtlesin, et hea mõte, lähen kaasa ja äkki ma suudan oma raamatu valmis kirjutada. Aga see oli kõige igavam reis, mida on võimalik ette kujutada. Jah, kaksteist rida ma kirjutasin,» räägib poetess lõbusat lugu publiku naeru saatel ning kannab ette põhjanaabrite juures valminud luuleread.