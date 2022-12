On selge, et eestlane on mälumängurahvas. Seda tõestavad ka kavas olevate mälumängusaadete vaatajanumbrid. «15 küsimust» annab televaatajale võimaluse lausa igal argiõhtul oma teadmised proovile panna. Lisaks on tegemist parajalt kaasahaarava formaadiga, mille strateegiline element loob olukorra, kus on põnev kaasa elada ka mängus osalevatele võistlejatele.