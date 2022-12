VIDEO ⟩ Viimsi mees kohtas jalutuskäigul põtrasid: nad läksid Hundi teelt Rebase teele

«Läksin hommikul pannkookide jaoks mune ja piima ostma ning kohtusin loomaperega, kes ka hommikusöögi otsingutel,» kirjutas Kaspar Facebooki grupis «Viimsilased». «Põdrad läksid Hundi teelt Rebase teele,» täpsustas ta ja lisas, et Viimsis peab õhtuhämaruses ja varahommikuti ettevaatlik olema igal aastaajal, sest põdrad on liikvel.

Videot kommenteerinud Piret märkis, et paar päeva tagasi oli õhtusel ajal tema Rebase teel asuva kodu akna taga suur isane põder, kes vaatas aknast sisse. «Vaesed loomad, et neile metsa nii väheseks on jäänud,» kurtis ta.