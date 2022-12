ÕNNELIK MEES ⟩ Rokkbändi Red Hot Chili Peppers basskitarrist sai 60-aastasena kolmandat korda isaks

Vahetult enne beebi sündi ütles Flea väljaandele Daily Mail, et ta armastab isaks olemist väga ja ei suuda lapse sündi ära oodata. «Armastan isarolli ega suuda uskuda, et saan veel ühe beebi,» ütles Flea ja lisas, et on väga põnevil. «Mulle meeldib see, kui beebi on mu rinnal ja tunnen tema väikseid jalgu,» ütles Flea.