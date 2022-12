USKUMATU ⟩ Klient ei saanud tanklast lasteeinet osta, sest tal polnud last kaasas

Reede õhtul soovis Tartu mees Artur tanklast oma lapsele lasteeine osta. «Laps on kodus haige ning tal tekkis söögiisu. Kodus ta midagi ei söönud ning palus, et tooksin lasteeine. Mul oli hea meel, et ta süüa soovib,» rääkis mees Elu24-le. Artur läks Tartu kesklinnas asuvasse Circle K tanklasse ning avaldas soovi osta lasteeine. «Kuid mulle ei müüdud lasteeinet! Öeldi, et selleks peab laps kaasas olema. Selgitasin klienditeenindajale, et laps on kodus haige, kuid ikka ei müüdud. Olin šokeeritud ja lahkusin,» avaldas mees Elu24-le.