DIALOOG ⟩ Elanik: sahajuhid, ärge lükake hoovi sissesõitu kinni! Juht: teistmoodi pole võimalik!

Kadi postitusele on kommentaare jätnud mitmed elanikud, kes avastanud hommikul halva üllatusena kinnilükatud tee. «Lükkad õhtuti tee kõik puhtaks, k.a jalakäia tee osaliselt ja siis hommikul enne tööle minekut on jäätunud vall ette jälle lükatud,» ütleb Tanel. Temaga nõustub Karl, kelle sõnul on see iga-aastane probleem. «Meil on kolm valli mitu korda päevas tee otsas. Kaks valli kergliiklusteelt ja kolmas Pärnamäe teelt. Mitu korda päevas käin traktoriga neid valle ära lükkamas. Kui kohe ära ei lükka, siis kivistub ära see soolapudru. Sõiduautoga üle ei sõida sealt,» kirjutab Karl. «Mul on sama mure, õhtul teen puhtaks ja hommikul pean uuesti tegema,» ütleb Urmas.

Lumesahk. Foto on illustreeriv. Foto: Tomi Saluveer

Kuu aega järjest iga päev tööl

Sahamees Alar selgitab, et oma masinaga töötades ei ole tal võimalik vallide ajamist vältida. «Saaks ka ilma vallideta, kui igat teeotsa eraldi teha, aga see ei ole reaalselt mõeldav. Selleks peaks masinaid palju rohkem olema. Mul on ka kurb vaadata, kui pean kinni ajama hoovi väljasõidu tee,» ütles Alar Elu24le. «Peaksin iga hoovi ees eraldi peatuma. Kõik on võimalik, aga kuna maailmas on raha liiga vähe, siis ei saa seda teha,» tõdeb sahamees, kes on praegu tööl olnud kuu aega järjest iga päev. Alar räägib, et ta oleks saanud ka vabasid päevasid võtta, kuid pole seda soovinud, sest tahab oma piirkonda alati ise puhastada. Siis saab ta olla kindel, et töö on korralikult tehtud.