VIDEO ⟩ Kähmlus Türgi päikese all: ärritunud venelanna proovis teda filminud naist rätikuga eemale ajada

6. aprillil lisati Gordon Venemaal ohtlike indiviidide nimekirja, mis tähendab, et teda kahtlustati ebasobivates tegevustes või terrorismis. 19. juulil kuulutas Venemaa siseministeerium Gordoni tagaotsitavaks ilma põhjendamata. 22. juulil andis vene meedia aga teada, et ajakirjanik on arreteeritud in absentia.