Ilmatüdruk ja lauljatar Beatrice avaldas uue kuuma armastusloo: see räägib minu vaatepunktist AGst

Lauljanna usub, et selleks, et suhet värskena hoida ja et tunded ei vaibuks, on väga oluline koos uusi asju avastada, ringi reisida ja mälestusi luua. «Me üritame vähemalt korra või paar korda kuus sõita linnast ära kuskile puhkama või lihtsalt leiame aja, kus saame täiesti kahekesi olla.»

Uurides, kuidas suudab AG panna Beatrice'i tundma nii, et neiu iga kord mehesse uuesti ära armub, kommenteeris lauljanna, et AGga on lihtne suhelda ja koos olla. «Me saame kõigest rääkida, kõike arutada, ja mis kõige olulisem – ta on meganaljakas,» räägib Beatrice hea suhte saladusest. «Kui mul on kohutavalt halb päev olnud, siis ta alati suudab mu tuju tõsta. Arvan, et just see paneb mind temasse uuesti armuma.»