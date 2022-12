LUMEUPUTUS ⟩ Noortel emadel pole tänaval kusagil liikuda. «Kas pean vankriga autoteele minema?»

«Millal on lootust, et sahad suurte teede ääres olevate kõnniteedeni jõuavad? Arusaadav, et tööd jagub, aga päris raske on nii vankriga, ratastoolidega inimestest rääkimata,» kirjutab Brita Facebooki grupis «Viimsilased». Sama mure on Kerttul, kes ütleb, et on kõnnitee puhastamise teemal valda korduvalt kirjutanud ja helistanud, kuid teed, mida tema liikumiseks kasutab, on ikkagi lahtiajamata. «Kasvõi üks kord võiks tõmmata puhtaks. Kõnniteel käruga ei saa hakkama, käin auto teel ja saan sõimata, et tahan ennast ära tappa või. Ükskõik, kas jään auto alla või lükkan lumes oimetuks,» kirjutab Kerttu.