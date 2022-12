ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Jälle! Mida teha, kui loll armastab Leninit?

Isegi ainuüksi Yana Toomi nõuniku ning Narva linnavoliniku Aleksei Jevgrafovi mõte, olgu kasvõi uitmõte, et me peaksime tõsimeeli arutama Lenini kuju koha üle avalikus ruumis, on täiesti jabur.

Veriseima režiimi autor

Narvas seisab Uljanov Lenin siiamaani muuseumi hoovil, mis on ligipääsetav kõigile, see on üldkasutatav ruum, see ei ole isegi osa ekspositsioonist mitte. Ei näe suurt vahet, kas puuslik kõrguks keskväljakul, Peetri platsil, või praeguses kohas. See tuleb sealt kohe ning väga kiiresti ära vedada.

Tõsi ta on, et mitu põlvkonda nõukogude inimesi kasvasid üles teadmises, kuidas "suur Lenin ta oli üllas, nii hoolitsev, tark ja hea", ent see ei ole avalikult terrorismi ja vägivalda jutlustanud ning praktiseerinud Lenini metallkäki säilitamiseks mingi alus.

Salaja võib Leninit armastada, südames võib teda kanda see, kes ajaloost ilmselgelt midagi ei tea, seda pole võimalik keelata. Ent see ei ole mingi põhjus ühe 20. sajandi verisema riigi algatajat (mille järglane on tänane Putini Venemaa) Eesti Vabariigis kusagil platsi peal pidada, et sinna jalamile igal aastal üha uuesti punalilli viidaks.

Kas ka Hitler on südameasi?