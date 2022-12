Selleaastase Kuldmikrofoni pälvis Allan Roosileht

Postimehe meediamajast eetrisse läinud saade tipnes järjekordse Kuldmikrofoni auhinna üleandmisega. Eesti Ringhäälingute Liidu tegevjuht Hanno Kindel ütles, et liidu liikmete vahel toimus hääletus ja võitjaks osutus Allan Roosileht.

Hariduselt on Allan Roosileht eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning korrektne keelekasutus on tema raadiokarjääri üks edu valemitest. 2017.aastal pälvis ta ka Selge Kõneleja auhinna.